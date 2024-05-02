Агент СБУ получил 25 лет колонии за шпионаж и подготовку теракта в России

Суд Москвы осудил агента СБУ на 25 лет за шпионаж, диверсии и подготовку теракта
Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau
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Материалы дела рассматривались в закрытом режиме.
Агент Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Карамзин получил наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет. Об этом сообщили 5-tv.ru в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда в столице, который вынес решение.
Карамзин осужден за шпионаж, диверсии и подготовку теракта в Московском регионе. Из 25 лет лишения свободы он проведет шесть лет в тюрьме и 19 — в колонии строго режима. Осужденного также обязали оплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.
В суде отметили, что материалы дела из-за грифа «совершенно секретно» были рассмотрены в закрытом режиме.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский агент получил 11 лет колонии за слив данных о войсках России. Он собирал данные в Запорожской области, а потом передавал украинской разведке для дальнейшего нанесения по целям ракетно-артиллерийских ударов.
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