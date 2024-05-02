«Завидуйте, толстожопы!» — улетевшая на Мальдивы Волочкова обратилась к хейтерам

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 82 0

Улетевшая на Мальдивы Волочкова назвала хейтеров толстожопыми людьми

«Завидуйте, толстожопы!» — улетевшая на Мальдивы Волочкова обратилась к хейтерам

Фото: Instagram* / volochkova_art

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Что на этот раз возмутило скандальную балерину?

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова, улетевшая на днях на мальдивские острова с тайным спутником, вышла из себя из-за комментариев интернет-пользователей, которые не оценили один из ее образов. Она матом обругала всех критикующих ее людей.

На островах, ставших для нее уже родными, Волочкова задумала фотосессию. Некоторыми кадрами она поспешила поделиться с публикой. На них на балерине было надето короткое платье телесного цвета с блестками. Некоторые из интернет-пользователей заметили изъяны на теле Волочковой. Мол, недостаточно стройна. Знаменитость молчать не стала и высказала все, что думала.

«Я стройна. Сами идите в зал. Мне пофигу, что вы про меня пишите, козлины. Завидуйте молча, толстожопы!» — ответила знаменитость.

Не забыла Волочкова поднять тему и своей обеспеченности. Она подчеркнула, что может позволить себе дорогой отдых на островах, в отличие от многих других. А также раскрыла стоимость только билетов, которую она отдала за такой отпуск.

«Не можете билет взять сюда? И не сможете. Миллион рублей один. А нас тут трое», — добавила балерина.

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