«Сказывается на уровне интеллекта»: чем опасно красить яйца на Пасху

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 84 0

Терапевт Носков: синтетические красители для яиц могут подорвать здоровье

«Сказывается на уровне интеллекта»: чем опасно красить яйца на Пасху

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Каждый год сотни россиян задаются вопросом, насколько пищевые красители вредны для здоровья.

Одна из добрых традиций Пасхи — это придать куриным яйцам другой цвет. Для этого используют красители, но терапевт Иван Носков рассказал изданию «Страсти» о том, что не все из них безопасны.

Врач рассказал, что пищевые красители бывают двух типов: натуральные и синтетические. Первые получают из овощей, фруктов, цветов и так далее, а вторые создают в «пробирке» с использованием «ешек».

«С использованием натуральных пищевых красителей в быту или в пищу особых вопросов о вреде на организм не возникает, они наоборот могут благотворно влиять на здоровье. К натуральным пищевым красителям относится: бета-каротин (оранжевый), антониацин (красный), аннато (красно-коричневый), куркумин (желтый), бетанин (красный), солодовый экстракт (темно-коричневый), медные комплексы хлорофилла (зеленый)», — рассказал врач.

Синтетическими красителями служат: тартразин (Е102 — желтый), хинолиновый желтый (Е104 — лимонно-желтый), желтый «Солнечный закат» (Е110 — ярко-желтый), кармуазин (Е122 — красный), понсо 4R (Е124 — ярко-красный), индигокармин (Е132 ярко-синий), синий блестящий (Е133 — синий), черный блестящий (Е151 — черный), диоксид титана (Е171 — белый).

Сейчас ученые изучают влияние синтетических красителей на организм человека. Особо опасен E124, поскольку он повышает шанс развития рака. Его уже запретили в США, Финляндии и Норвегии.

Кроме того, Е102 вызывает воспаление кожи, а в худшем случае приводит к отеку Квинке. А вот Е104 может стать причиной гиперактивности у детей.

«Е122 был замечен в развитии синдрома дефицита внимания и негативно сказывался на уровне интеллекта у детей. Е171 может вызывать заболевания почек и печени», — пояснил врач.

При однократном использовании синтетических красителей вряд ли произойдет что-нибудь серьезное. Поэтому можно с уверенностью красить яйца на Пасху, но лучше сделать выбор в пользу натуральных веществ.

Ранее 5-tv.ru писал, к каким проблемам приведет переедание куличей на Пасху.

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