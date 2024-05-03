Умер актер из «Зова предков» Машраб Кимсанов

Скончался советский актер, знаменитый по роли из фильма «Зов предков», Машраб Кимсанов. Печальное известие сообщили в национальном Агентстве кинематографии. Сердце артиста остановилось на 69-м году жизни.

Последние годы знаменитость тяжело болел. Пять лет назад у него впервые случился инсульт. После этого он стал передвигаться только при помощи трости, но все равно продолжал посещать мероприятия, поскольку хотел быть в курсе событий в мире кино.

Потом его еще трижды сразил инсульт. Один из них случился после смерти мамы. Последние годы жизни он был прикован к постели.

Кимсанов родился 17 августа 1955 года. Его дебютом стала роль в фильме «Это было в Коканде» в 1977 году. За всю свою жизнь актер успел сняться более чем в 50 картинах. Среди них: «Ермак», «Зов предков», «Охота на настоящих мужчин», «Покаяние». В 1999 году Кимсанову присвоили звание заслуженного артиста Узбекистана.

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