«Обстановка накаляется»: российские бойцы совершили прорыв под Часовым Яром
Welt: Россия совершила прорыв под городом Часов Яр в ДНР
Фото: Коновалов Алексей / ТАСС
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Украинские боевики сдают позиции в районе этого населенного пункта.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут тяжелые бои в районе небольшого города Часов Яр в ДНР. Об этом стало известно корреспонденту телеканала Welt Кристофу Ваннеру.
Журналист отметил стратегическую важность населенного пункта и рассказал, что украинские боевики сделали из него для себя укрепление.
«Там русские, очевидно, совершили прорыв. И там обстановка для украинцев накаляется», — отметил Ваннер.
Журналист отметил, когда российские бойцы возьмут населенный пункт, то это откроет им путь к целым трем крупным городам ДНР. Речь идет о Константиновке, Краматорске и Славянске.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ВСУ объяснили свои неудачи под Часовым Яром.
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