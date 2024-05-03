«Обстановка накаляется»: российские бойцы совершили прорыв под Часовым Яром

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 2 940 0

Welt: Россия совершила прорыв под городом Часов Яр в ДНР

«Обстановка накаляется»: российские бойцы совершили прорыв под Часовым Яром

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики сдают позиции в районе этого населенного пункта.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут тяжелые бои в районе небольшого города Часов Яр в ДНР. Об этом стало известно корреспонденту телеканала Welt Кристофу Ваннеру.

Журналист отметил стратегическую важность населенного пункта и рассказал, что украинские боевики сделали из него для себя укрепление.

«Там русские, очевидно, совершили прорыв. И там обстановка для украинцев накаляется», — отметил Ваннер.

Журналист отметил, когда российские бойцы возьмут населенный пункт, то это откроет им путь к целым трем крупным городам ДНР. Речь идет о Константиновке, Краматорске и Славянске.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ВСУ объяснили свои неудачи под Часовым Яром.

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