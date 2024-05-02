«Потеряли весь костяк»: в ВСУ объяснили свои неудачи под Часов Яром
Associated Press: 67-я мехбригада ВСУ потеряла под Часов Яром всех командиров
Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
Подразделения 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли практически весь костяк формирования в боях возле Часов Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявления неназванного украинского боевика.
По его словам, при столкновениях с российскими войсками возле города, куда их отправили в середине марта, бригада потеряла почти весь командный состав.
«Мы потеряли командиров отделений, командиров взводов, командиров рот и сержантов. <…> Мы потеряли весь костяк бригады», — говорит он.
Среди проблем боевик также называет плохо оборудованную линию обороны ВСУ, которая фактически представляла из себя обычные ямы, где невозможно было укрыться, например, при артиллерийском обстреле.
«Они вылезали из ям и начинали рыть в сторону друг друга, чтобы была хоть какая-то связь между ними», — признается боевик.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как войска России продвигаются к Часов Яру.
- 2 мая
- ВСК РФ поразили пусковую установку ЗРК IRIS-T в Харьковской области
- 2 мая
- «Тактические прорывы»: американская разведка признала прогресс России в ходе СВО
- 2 мая
- Горечь и боль: Запад отреагировал на выставку трофейной техники НАТО в Москве
- 2 мая
- Бросают авто и просят убежище: как украинцы пытаются избежать мобилизации
- 2 мая
- Российские снайперы уничтожили группу пехоты ВСУ на авдеевском направлении
- 2 мая
- Западные СМИ указали на рост экономики России с возвращением релокантов
- 2 мая
- Погибшему на СВО полковнику Магомеджанову присвоено звание Героя России посмертно
- 2 мая
- Агент СБУ получил 25 лет колонии за шпионаж и подготовку теракта в России
- 2 мая
- «Слишком много сомневались»: Макрон снова заявил об отправке войск на Украину
- 2 мая
- «Безумие Европы»: в Венгрии раскрыли намерения НАТО по поддержке Украины
Читайте также
53%
0.27 98.64
0.61
Нашли ошибку?