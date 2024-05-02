Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Подразделения 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли практически весь костяк формирования в боях возле Часов Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявления неназванного украинского боевика.

По его словам, при столкновениях с российскими войсками возле города, куда их отправили в середине марта, бригада потеряла почти весь командный состав.

«Мы потеряли командиров отделений, командиров взводов, командиров рот и сержантов. <…> Мы потеряли весь костяк бригады», — говорит он.

Среди проблем боевик также называет плохо оборудованную линию обороны ВСУ, которая фактически представляла из себя обычные ямы, где невозможно было укрыться, например, при артиллерийском обстреле.

«Они вылезали из ям и начинали рыть в сторону друг друга, чтобы была хоть какая-то связь между ними», — признается боевик.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как войска России продвигаются к Часов Яру.