«Опасаясь возмездия»: в G7 отказались от варианта полной конфискации активов РФ

Почему страны Запада больше не обсуждают такой вариант давления на Россию, несмотря на требования Украины?

Страны «Большой семерки» (G7) больше не обсуждают возможность полной конфискации замороженных активов России. Западные страны решили рассмотреть альтернативные варианты, пишет газета Financial Times.

По информации СМИ, несмотря на то, что Украина продолжает настаивать на необходимости конфисковать российские средства, страны G7 в частном порядке говорят о том, что данную тему больше не затрагивают и изучают альтернативные способы извлечения финансирования.

Журналисты издания считают, что страны Запада держатся подальше от идеи полного использования активов России, «опасаясь возмездия».

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Одной из ограничительных мер стала заморозка золотовалютного фонда Центробанка. По данным главы Минфина Антона Силуанова, были заблокированы примерно 300 миллиардов долларов. После этого власти США и Евросоюза приступили к поиску законных методов конфискации российских активов, которые ведутся до сих пор.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в случае принятия Вашингтоном решения конфисковать замороженные российские резервы Москва может понизить уровень дипломатических отношений с США.

Ранее 5-tv.ru писал, что западные СМИ допускают два варианта ответа России на изъятие Западом замороженных активов.