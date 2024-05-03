Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет вблизи побережья Аляски

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Берингова моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Два ракетоносца пролетели вблизи западного побережья Аляски, уточнили в ведомстве. Время нахождения в воздушном пространстве составило более 11 часов. Сопровождение обеспечивали самолеты Су-30МС, а на отдельных участках маршрута — истребители иностранных государств.

«Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — добавили в Минобороны России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два российских ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами в акватории Чукотского моря. Они шли в сопровождении истребителей Су-35С. В общей сложности полет длился 12 часов.