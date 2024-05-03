Вселилось «нечто»: в Лас-Вегасе бездомный набросился на мужчину и съел его глаз

О преступлении сообщил свидетель.

Полиция Лас-Вегаса задержала 29-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и каннибализме. Об этом пишет газета Mirror.

Согласно материалу, преступление было совершено на автобусной остановке неподалеку от Лас-Вегаса. Звонок в полицию поступил от свидетеля, который сообщил, что некий мужчина сидит на другом и «ест его лицо».

По информации газеты, спецслужба, прибывшая на место происшествия, обнаружила 29-летнего Колина Чеха с «биологическим материалом на волосах, во рту и на одежде». Подозреваемый стоял на коленях рядом с жертвой.

Пострадавший, истекающий кровью, был еще жив, хотя находился без сознания. Его срочно доставили в медицинское учреждение, где в итоге констатировали смерть — врачи не смогли спасти мужчину. На его голове была обнаружена крупная рана, также у убитого отсутствовал глаз.

Указывается, что Колин Чех бездомный. Находясь под стражей в полиции, он «то приходил в себя, то терял сознание». Подозреваемый признался, что действительно «съел глазные яблоки и уши» погибшего. Кроме того, по его словам, им завладело «нечто», из-за чего он не спал «пять дней подряд».

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