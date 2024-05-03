На Ставрополье задержали троих молодых людей, которые сожгли Библию

В Ставропольском крае задержаны трое местных жителей, которые сожгли Библию и сняли это на видео. Подробности сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мотивом могла стать религиозная ненависть.

«Вечером 2 мая текущего года подозреваемые, находясь во дворе домовладения в городе Новоалександровске, из хулиганских побуждений, по мотивам религиозной ненависти совершили сожжение книги „Новый завет“», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

При этом молодые люди выложили запись своих действий в одном из мессенджеров, «публично оскорбив религиозные чувства верующих».

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что десятки лошадей погибли от голода на конном заводе на Ставрополье.