«В 11 лет бывает и так»: звезда «Папиных дочек» Смирнова получила машину

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 75 0

Актриса Ева Смирнова в возрасте 11 лет приобрела собственный автомобиль

«В 11 лет бывает и так»: звезда «Папиных дочек» Смирнова получила машину

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Оформить покупку помогли родители.

Еще совсем юная, но уже попробовавшая себя в самых различных проектах 11-летняя актриса Ева Смирнова приобрела собственный автомобиль. О шикарной покупке девочки в личном блоге рассказала ее мама Валентина Гнеушева — заботливая родительница помогает артистке вести страницу в Сети.

Девочка мечтала о шикарном автомобилеДевочка мечтала о шикарном автомобиле. Фото: Instagram* / evasmirnova.rf

Ева прославилась на всю страну еще в четыре года, когда пришла на проект «Лучше всех!». Обворожительная малышка сразу полюбилась публике и даже заслужила приз зрительских симпатий.

Сейчас Смирнова активно снимается в фильмах и сериалах, а последней лентой стало продолжение «Папиных дочек».

Благодаря такому бурному развитию карьеры маленькая знаменитость вполне может себе позволить дорогие вещи. Так, девочка мечтала о собственном автомобиле, и вот ее заветное желание исполнилось.

Помогли правда родители, ведь Ева еще не достигла совершеннолетия — пока она была на съемках, они оформили машину.

Мама юной актрисы поделилась реакцией любимой дочки, когда она наконец очутилась в салоне своего автомобиля Geely ярко-красного цвета. Смирнова счастливо смеется.

«В 11 лет бывает и так. Когда твой талан истинный», — написала Валентина на странице дочери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Крид решил купить Суbеrtruсk от компании Маска по «завышенному прайсу».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 26%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:14
«Извлекли уроки»: кого на самом деле убили США в Сирии вместо главаря террористов
11:58
«Европа не хочет»: Боррель назвал условия окончания конфликта на Украине
11:42
Лечебный эффект: как сон помогает в борьбе с раком
11:26
Новые возможности и вызовы судьбы: прогноз от экстрасенса до конца 2024 года
11:08
«Все возлагают надежды»: Вучич призвал прислушаться к мирным инициативам Китая
10:46
Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» особо отличившимся участникам СВО

Сейчас читают

Торговый центр горит в Хабаровске
Арестованный в США россиянин Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой
Великая суббота перед Пасхой: что категорически нельзя делать 4 мая 2024
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео