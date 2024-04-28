Создательница «Бременских музыкантов» Ковалевская чуть не загремела в больницу

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 963 0

Сценарист и режиссер Инесса Ковалевская обратилась к врачам с жалобой на дыхание

Создательница «Бременских музыкантов» Ковалевская чуть не загремела в больницу

Фото: Самолыго Юрий / ТАСС

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Врачи обнаружили у знаменитости сердечную недостаточность.

Инесса Ковалевская, знаменитая сценарист, режиссер-постановщик легендарного советского мультфильма «Бременские музыканты», обратилась к врачам с жалобами на нарушение ритма дыхания. Об этом в разговоре с 5-tv.ru сообщил источник.

У заслуженного деятеля искусств РФ специалисты обнаружили повышенное артериальное давление, а также симптомы, указывающие на сердечную недостаточность.

Несмотря на уговоры врачей, Инесса Алексеевна приняла решение остаться дома — в больницу ехать она отказалась.

Ковалевская поставила не только культовый песенный мультик, но и такие картины, как «Сказка о попе и работнике его Балде», «Приключения кузнечика Кузи», «Чучело-Мяучело», «Как львенок и черепаха пели песню», а также множество других лент.

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