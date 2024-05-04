Суд арестовал лидера секты «Фалуньгун»*

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Обвиняемая в создании нежелательной организации Наталья Миненкова проведет под стражей около двух месяцев.

Суд арестовал лидера секты «Фалуньгун»*

Фото: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann

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Тушинский районный суд Москвы отправил под арест лидера секты «Фалуньгун»*, члена ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа»** Наталью Миненкову. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Уточняется, что мера пресечения в виде заключения под стражу избрана Миненковой по ходатайству органов расследования, под арестом она пробудет до 27 июня 2024 года (один месяц и 25 суток).

Также сообщается, что Миненковой предъявлено обвинение в создании организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемая осуществляла деятельность нежелательных организаций в РФ, а также проводила и разрабатывала мероприятия, направленные на их популяризацию. Для этого она использовала различные меры конспирации с другими членами Центра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что студента МГУ арестовали на 46 суток за поддержку Украины и неподчинение полиции.

* — признана экстремистской и запрещена в РФ.

** — внесена Минюстом в реестр нежелательных НПО и запрещена в РФ.

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