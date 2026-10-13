«Уважаю и люблю»: SHAMAN рассказал о смерти близкого человека

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 1 781 0

Звонки от него певец никогда не пропускал.

SHAMAN рассказал о смерти своего дедушки во время концерта

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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SHAMAN рассказал о смерти своего дедушки во время концерта

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (известный под псевдонимом SHAMAN) рассказал, что его дедушка Николай Владимирович ушел из жизни. О семейной утрате певец сообщил зрителям во время концерта, посвященного 250-летию Подольска.

Артист объяснил, что хочет быть открытым с публикой. Он поделился, что его дедушка участвовал в важном для него музыкальном видео.

«В клипе на песню „Моя Россия“ участвовал мой дед. Я его уважаю, люблю. Но сегодня он покинул нас. Я как артист должен быть с вами максимально открытым», — сказал Дронов со сцены.

О теплых отношениях с дедушкой певец говорил и раньше. Во время одной из больших пресс-конференций он ответил на его звонок прямо перед журналистами. Тогда артист объяснил, что не может пропустить вызов, поскольку ему звонит дедушка.

В 2023 году в шоу на федеральном канале дедушка артиста рассказал, что, по его мнению, талант внука к музыке передался ему по наследству. Мать Николая Владимировича пела в Оренбургском хоре, а отец SHAMAN — гитарист.

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