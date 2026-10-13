Владивосток накрыл мощнейший ливень
Из-за затопления город встал в огромной пробке.
Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru
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Кадры из Владивостока. Столицу Приморья накрыл мощнейший ливень.
Дороги затопило, по всему городу огромные пробки. Машины с трудом преодолевают гигантские лужи, по многим улицам невозможно проехать. Низменные участки, а также подземные переходы залило так, что пройти по ним рискнет не каждый.
Синоптики утверждают — непогода будет хозяйничать во Владивостоке до вечера. К сильному дождю прибавится еще и порывистый ветер до 27 метров в секунду. Из-за стихии городских школьников перевели на свободное посещение.
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