Из-за затопления город встал в огромной пробке.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Кадры из Владивостока. Столицу Приморья накрыл мощнейший ливень.

Дороги затопило, по всему городу огромные пробки. Машины с трудом преодолевают гигантские лужи, по многим улицам невозможно проехать. Низменные участки, а также подземные переходы залило так, что пройти по ним рискнет не каждый.

Синоптики утверждают — непогода будет хозяйничать во Владивостоке до вечера. К сильному дождю прибавится еще и порывистый ветер до 27 метров в секунду. Из-за стихии городских школьников перевели на свободное посещение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

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