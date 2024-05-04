Частицу Благодатного огня доставили из Иерусалима в Россию

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

В этом году Пасха выпадает на 5 мая.

Частицу Благодатного огня доставили из Иерусалима в Россию

Фото: Telegram / Вениамин Кондратьев / kondratyevvi

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Частица Благодатного огня доставлена из Иерусалима в Россию. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

До этого в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного сообщили, что самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Москву.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Феофил III вышел из Кувуклии после молитвы о снисхождении чуда, а затем начал раздавать огонь людям, которые пришли в храм.

Чудо схождения Благодатного огня традиционно происходит накануне праздника Воскресения Христова. В этом году Пасха выпадает на 5 мая.

Ежегодно огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, построенном над местом распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа.

Получение Благодатного огня — священный и важный для каждого православного христианина ритуал, который позволяет прочувствовать связь между верующими и Богом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как подготовиться к Пасхе.

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