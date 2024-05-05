«Больно смотреть»: Кудрявцева обнародовала переписку с Волочковой

О чем ведущая попросила балерину?

Телеведущая Лера Кудрявцева решила обнародовать в социальных сетях переписку с Анастасией Волочковой после выпадов балерины в ее сторону.

«Настен, возможно, тебе помочь бросить пить? Я тебя очень прошу. Больно смотреть. Я осознаю, что ты, наверное, не понимаешь проблему, но иногда со стороны видней. Я готова помочь клиникой», — написала знаменитость.

Кудрявцева обнародовала переписку с Волочковой. Telegram / Лера Кудрявцева / lerakudryavtseva

Однако телеведущая так и не дождалась ответного сообщения, поэтому решила публично заявить о необходимости спасать балерину. Она поделилась постом юриста Екатерины Гордон, которая оказалась вместе с Волочковой в одном самолете, летевшем на Мальдивы.

В публикации содержалось обращение к танцовщице с призывом бросить употреблять алкоголь. В ответ на это Волочкова отметила, что никакая поддержка ей не требуется — у нее и так все прекрасно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрыт характер любовника Волочковой.