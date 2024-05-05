«Больно смотреть»: Кудрявцева обнародовала переписку с Волочковой

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 40 0

Лера Кудрявцева обнародовала переписку с Анастасией Волочковой

«Больно смотреть»: Кудрявцева обнародовала переписку с Волочковой

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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О чем ведущая попросила балерину?

Телеведущая Лера Кудрявцева решила обнародовать в социальных сетях переписку с Анастасией Волочковой после выпадов балерины в ее сторону.

«Настен, возможно, тебе помочь бросить пить? Я тебя очень прошу. Больно смотреть. Я осознаю, что ты, наверное, не понимаешь проблему, но иногда со стороны видней. Я готова помочь клиникой», — написала знаменитость.

Лера Кудрявцева обнародовала переписку с Анастасией Волочковой. Кудрявцева обнародовала переписку с Волочковой.Telegram / Лера Кудрявцева / lerakudryavtseva

Однако телеведущая так и не дождалась ответного сообщения, поэтому решила публично заявить о необходимости спасать балерину. Она поделилась постом юриста Екатерины Гордон, которая оказалась вместе с Волочковой в одном самолете, летевшем на Мальдивы.

В публикации содержалось обращение к танцовщице с призывом бросить употреблять алкоголь. В ответ на это Волочкова отметила, что никакая поддержка ей не требуется — у нее и так все прекрасно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрыт характер любовника Волочковой.

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