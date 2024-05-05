Измученного болезнью Андрея Губина перестали узнавать

Знаменитый артист лишь отдаленно напоминает самого себя в лучшие годы.

Певец Андрей Губин перестал походить на себя — он признался, что на улице в нем уже не узнают поп-звезду. Вот уже 15 лет он не выходит в свет, редко общается с прессой, в соцсетях его не найти.

Он стал затворником из-за болезни. У исполнителя диагностировали левостороннюю прозопалгию.

Губин мучается из-за сильной непроходящей боли, он стал хмур и нелюдим. В одном из прежних интервью даже признавался, что хочет побыстрее умереть, так как «гниет заживо».

И грустит лишь потому, что счастья в жизни не было. Судя по всему, особых улучшений нет.

Помимо прозопалгии, Губин страдает из-за проблем с сердцем, оно «бьется с перебоями». Артист полагает, причина в юношеских травмах — в прошлом он много занимался спортом, еще в детстве повредил позвоночник.

И теперь сердце звезды «находится в неправильной позиции». Говорит, ситуация опасная, но пока не смертельная — на улицу певец выходит в медицинской маске.

«Действительно, выгляжу плохо. Вчера читал статью про себя, что я прячу за маской выпавшие зубы. Кстати, один выпал. На Крещение в этом году», — рассказал Губин в эфире одного из федеральных телеканалов.

Несмотря на все сложности, артист держится. Недавно врачи разрешили ему вернуться к спортивным нагрузкам — чтобы укреплять сердце.

Губин тренируется пять раз в неделю и регулярно проходит диагностику в больнице. А тот факт, что визжащие поклонники не бросаются на шею, как раньше, его даже радует. Меньше внимания — меньше претензий от неадекватных людей.

«Я, наоборот, горжусь тем, что могу поехать на метро, и никто мне не плюется вслед со словами: „Какая ты попса ужасная“», — заявил певец.

На нехватку женского внимания, даже с учетом перемен и проблем со здоровьем, тоже жаловаться грех, однако дамы сердца у Губина нет. Исполнитель надеется испытать это счастье, создать семью и иметь детей.

Но пока все ограничивается только редкими свиданиями и флиртом. А ведь ему недавно исполнилось 50 лет. По словам звезды, если такова судьба, он сумеет прожить и в одиночестве, как монах.

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