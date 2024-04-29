Губину — 50 лет: куда пропал его внебрачный сын и почему не помогает больному отцу
Андрей Губин отмечает юбилей — 50 лет
Фото: Елизавета Клементьева / ТАСС
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Певец уже долгое время говорит, что его мучает тяжелая болезнь.
Долгие годы заслуженный артист России Андрей Губин жалуется на ужасную болезнь, из-за которой он не может петь. При этом внезапно обнаруженный внебрачный сын звезды почти сразу исчез после выступлений на разных федеральных каналах.
Певец Андрей Губин долгое время борется с неврологическим заболеванием. В 2021 году артист рассказал о том, что у него диагностировали левостороннюю прозопалтию, а сама внешность претерпела значительные изменения в худшую сторону, если сравнивать с 2017 годом.
Именно тогда он впервые встретился с внебрачным 21-летним сыном Максимом, который назвал звезду своим отцом, но в итоге — внезапно пропал. Сам же Губин отрицал отцовство, также сначала отказывался делать ДНК-тест.
«У меня очень сложные отношения с девушками. Буду здоровый, будет по-другому. Есть много девчонок, которые нравятся», — тогда объяснял исполнитель хита «Ночь».
Многие отмечали, что Максим очень похож на своего «отца» — у него такой же разрез глаз, нос и улыбка. Внебрачный сын также говорил, что его мать Марина познакомилась с Андреем в Донецке. Когда мальчик пошел в восьмой класс, женщина рассказала, что его отец — настоящая знаменитость
«Подруга позвала ее на концерт Андрея, познакомились за кулисами с Андреем… А потом у них вышла случайная связь», — рассказывал Максим в одной программе федерального канала.
В итоге Губин сдал ДНК-тест и выяснилось, что вероятность отцовства — 0%. После этого факта внебрачный сын звезды пропал, оставив Андрея Губина наедине с ужасной болезнью.
Ранее 5-tv.ru писал, что накануне 50-летия Андрей Губин решил пройти медицинское обследования — в итоге он не поверил в предоставленные результаты.
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