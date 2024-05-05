Одна дома. Как и на сколько можно оставлять кошку без присмотра на время отъезда?

Чтобы обеспечить постоянное наблюдение за домашним животным, хозяевам кошек рекомендуют воспользоваться специальными зоогостиницами. Но если этот вариант невозможен?

В теплое время года многие люди отправляются в отпуска или к себе на дачу, и не всегда получается взять с собой кота в поездку, поэтому приходится разлучаться с питомцем. Доцент кафедры Болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ, кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова рассказала Газета.ру о том, можно ли оставлять пушистого друга одного дома и что необходимо сделать для комфорта животного.

По словам Меликовой, питомец сможет пережить временное расставание, сутки- двое, если на время вашего отсутствия предоставить ему доступ к еде и воде. Стоит учитывать характер кота, некоторые не будут пить старую воду или еду. Тогда лучшим вариантом станет специальная автопоилка или автокормушка с дозированной порцией.

Чистоплотным животным важно, чтобы туалет был чистым, объяснила специалист, хозяину следует либо оставить несколько лотков рядом, либо искать ответственного человека, который будет этим заниматься.

«Также важно понимать, что если вы планируете оставить кошку одну, то нужно обеспечить ее безопасность. Проследите, чтобы были закрыты все окна, либо на них были установлены специальные сетки-„антикошки». Все предметы, которые могут привести к травме животного, должны быть убраны», — подчеркнула доцент.

Некоторые животные контактные — им важно присутствие человека рядом. Меликова отметила, что для комфорта ласкового питомца следует оставить того, кто будет восполнять его потребность в общении.

Кроме того, доцент рекомендует обратить внимание на проверенные зоогостиницы, где кот будет находиться под постоянным контролем за сотрудниками и все действия обговариваются с хозяином.

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