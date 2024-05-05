Знай меру: сколько колбасы можно есть в день

Что будет с организмом, если употреблять такую мясную продукцию в неограниченных количествах?

Насыщенные жиры, которые содержатся в животных продуктах, могут привести к риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Врач-эндокринолог и диетолог Ольга Чухачева рассказала в беседе с Газета.ру о суточной норме потребления данной пищи.

«Необходимости в потреблении насыщенных жиров у нашего организма нет: они могут образовываться внутри нас. Да и остаться совсем без насыщенных жиров в рационе крайне сложно: даже рыба, которую мы без сомнения считаем хорошим источником „хороших“ (ненасыщенных) жиров, в готовом виде содержит 1,5-2,5 грамма насыщенных жиров на 100 граммов продукта», — объяснила врач.

По словам Ольги Чухачевой, всем людям следует ограничить количество таких продуктов до десяти процентов от суточной калорийности рациона. Например, объем куска сала, колбасы или сливочного масла должен быть с большой палец.

Диетолог посоветовала дать предпочтение постным сортам мяса, рыбе, морепродуктам, бобовым, растительным маслам и орехам. Избегать стоит мясную гастрономию, колбасу, сладости и десерты.

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