На Украине сообщили о попаданиях в Славянскую ТЭС
Минобороны России пока не комментировало эту информацию.
Фото: Zuma \TASS / ТАСС
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Попадания в Славянскую теплоэлектростанцию зафиксированы в подконтрольном киевскому режиму районе ДНР. Об этом в воскресенье сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Других подробностей не приводится. На фоне этого сообщения воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины — Днепропетровской, Полтавской и Харьковской, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.
Минобороны России пока не комментировало эту информацию.
Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине заявили о серьезном повреждении оборудования двух ТЭС.
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