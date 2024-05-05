На Украине сообщили о попаданиях в Славянскую ТЭС

Попадания в Славянскую теплоэлектростанцию зафиксированы в подконтрольном киевскому режиму районе ДНР. Об этом в воскресенье сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Других подробностей не приводится. На фоне этого сообщения воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины — Днепропетровской, Полтавской и Харьковской, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине заявили о серьезном повреждении оборудования двух ТЭС.