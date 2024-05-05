Две мощные вспышки произошли на Солнце за сутки

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 65 0

Какие последствия нас ждут?

Две мощные вспышки произошли на Солнце за сутки

Фото: www.globallookpress.com / NASA

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На Солнце были зафиксированы две сильнейшие вспышки с разницей в шесть часов. Ученые присвоили данному явлению высший бал X. Об этом рассказали в пресс-службе Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

По данным организаций, феномен был зарегистрирован в том же участке светила, что и прошлая вспышка.

«Максимум зарегистрирован в 14:54 по Москве. Это означает, что между двумя событиями прошло всего около 6 часов», — уточнили в сообщении на сайте лаборатории.

Также отмечается, что спутниковые группировки не подвержены риску, так как значительную часть дозы лучистой радиации поглотила верхняя атмосфера Земли.

Исследователи опровергли информацию о том, что прогнозируемые в начале недели магнитные бури связаны с данными вспышками. Последствия случившегося на Солнце могут проявиться не раньше 8 мая, однако пока неясно, в какой именно форме. Кроме того, 6 и 7 мая общая продолжительность магнитных бурь может составить около 30 часов, добавили ученые.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что магнитная буря обрушилась на Землю.

+12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 мая

Последние новости

22:11
Собянин: к системе ЕМИАС планируется подключить несколько федеральных клиник
22:09
Мадонна собрала 1,6 миллиона зрителей на концерте в Рио-де-Жанейро
22:02
Лавров заявил о неготовности Запада к серьезным переговорам по Украине
21:52
В Финляндии решили в срочном порядке построить завод по производству тротила
21:33
Концерт клуба авторской военной песни «Ветер Победы» состоялся в Музее Победы
21:14
Гусейн Гасанов отреагировал на новости о многомиллионном долге

Сейчас читают

Умер звезда фильма «Титаник» Бернард Хилл
«Все им аукнется»: что ожидает французский Иностранный легион на Украине
Муж Блиновской лишился компании по добыче руды
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео