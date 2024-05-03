Самая мощная за год: магнитная буря обрушилась на Землю

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 28 0

В России произошла третья по силе за 2024 год магнитная буря

Самая мощная за год: магнитная буря обрушилась на Землю

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Почти над всей территорией России сформировалась зона полярных сияний из-за явления.

Третья по силе магнитная буря за текущий год произошла в атмосфере Земли. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

«Магнитная буря увеличилась до сильной! Текущий индекс составляет около семи. Это третья по силе буря года. Причины события по-прежнему не полностью понятны», — говорится в заявлении.

Почти над всей территорией России сформировалась зона полярных сияний. Скорее всего, их широта превышает 65 градусов и составляет 90%. Есть большая вероятность, что полярный овал опустится до координат Москвы и Санкт-Петербурга.

Специалисты рассказали, что до этого с западного края Солнца произошел слабый выброс массы. Из-за этого вероятность бури была, но она составляла всего 15%. При этом вещество не успело бы достичь нашей планеты всего за сутки.

«До Земли, похоже, добрался слабый выброс, произошедший еще 29 апреля и имевший также очень низкие вероятности на формирование магнитной бури», — отметили ученые.

При этом исследователи считают, что на выходных и следующей неделе ситуация с магнитными бурями может усугубиться. Во время этого явление у некоторых людей болит голова, кто-то чувствует слабость, испытывает скачки давления или переносит бессонницу.

Однако в середине месяца не ожидается сильных магнитных бурь, но они могут вернуться к концу мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что магнитные бури ударят по Земле после крайне редкого явления на Солнце.

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