Сороса и Рокфеллера «поймали» на финансировании протестов в американских университетах

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 46 0

Politico: Сорос и Гейтс финансируют протесты в университетах в США

Сороса и Рокфеллера «поймали» на финансировании протестов в американских университетах

Фото: www.globallookpress.com / M. Popow

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Весь цвет высшего образования Штатов бастует из-за ситуации в секторе Газа.

Джордж Сорос, Билл Гейтс и Дэвид Рокфеллер-младший финансируют протесты в Колумбийском университете в США и других образовательных учреждениях. Об этом пишет Politico.

Так, двух организаторов акций в университете и других образовательных кампусах поддерживают одна из организаций Сороса и Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

При этом Гейтс не ответил на просьбу издания о комментариях, а Сорос отказался от общения с журналистами. Еще одним известным донором-демократом, чья деятельность помогла с финансированием протестного движения, является Дэвид Рокфеллер-младший.

Ранее 5-tv.ru писал, что Америка так напугана этой волной студенческих беспорядков, что конгрессмены сходу приняли закон, расширяющий понятие «антисемитизм».

В США задержано около двух тысяч студентов — они возмущались действиями Израиля в секторе Газа и требовали создания государства Палестина, как предусмотрено резолюциями ООН.

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Сороса и Рокфеллера «поймали» на финансировании протестов в американских университетах

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