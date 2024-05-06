В Белоруссии заявили о рисках постоянной дислокации солдат НАТО в Сувалкском коридоре

Страна, как отмечается, внимательно следит за учениями альянса.

Дислоцированный для учений в Сувалкском коридоре контингент НАТО может остаться там на постоянной основе. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

«Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу», — цитирует дипломата РИА Новости.

Министр также напомнил о заявлении одного из генералов Вооруженных сил США о том, изначально размещенная на время в Литве часть осталась там на бессрочной основе.

Литва и Польша в конце апреля начали учения по обороне Сувалкского коридора. В совместных маневрах Североатлантического альянса также задействованы Вооруженные силы США и Португалии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова раскрыла истинную причину крупных учений НАТО.