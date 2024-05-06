В Белоруссии заявили о рисках постоянной дислокации солдат НАТО в Сувалкском коридоре
МИД Белоруссии: НАТО может оставить контингент в Сувалкском коридоре
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Welscher
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Страна, как отмечается, внимательно следит за учениями альянса.
Дислоцированный для учений в Сувалкском коридоре контингент НАТО может остаться там на постоянной основе. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.
«Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу», — цитирует дипломата РИА Новости.
Министр также напомнил о заявлении одного из генералов Вооруженных сил США о том, изначально размещенная на время в Литве часть осталась там на бессрочной основе.
Литва и Польша в конце апреля начали учения по обороне Сувалкского коридора. В совместных маневрах Североатлантического альянса также задействованы Вооруженные силы США и Португалии.
Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова раскрыла истинную причину крупных учений НАТО.
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