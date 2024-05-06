В Белоруссии заявили о рисках постоянной дислокации солдат НАТО в Сувалкском коридоре

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 22 0

МИД Белоруссии: НАТО может оставить контингент в Сувалкском коридоре

В Белоруссии заявили о рисках постоянной дислокации солдат НАТО в Сувалкском коридоре

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Welscher

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Страна, как отмечается, внимательно следит за учениями альянса.

Дислоцированный для учений в Сувалкском коридоре контингент НАТО может остаться там на постоянной основе. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

«Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу», — цитирует дипломата РИА Новости.

Министр также напомнил о заявлении одного из генералов Вооруженных сил США о том, изначально размещенная на время в Литве часть осталась там на бессрочной основе.

Литва и Польша в конце апреля начали учения по обороне Сувалкского коридора. В совместных маневрах Североатлантического альянса также задействованы Вооруженные силы США и Португалии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова раскрыла истинную причину крупных учений НАТО.

+5° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:17
Шествия «Бессмертного полка» прошли в разных уголках мира
7:03
Латвийская железнодорожная компания попросила снять запрет на покупку запчастей из России
6:48
В Белоруссии заявили о рисках постоянной дислокации солдат НАТО в Сувалкском коридоре
6:44
Светлая седмица: как правильно провести первую пасхальную неделю
6:32
Знак ведьмы: какие признаки на теле указывают на магические способности
6:22
День Георгия Победоносца — история о подвиге святого и чудесах

Сейчас читают

Темная лошадка. Сможет ли жена Обамы победить на выборах президента США
Первое за пять лет. Чего ожидать от европейского турне Си Цзиньпина
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео