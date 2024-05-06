«Много проблем»: Чеботина призналась в неудачном изменении своей внешности

Певица также дала советы девушкам, которые раздумывают над коррекцией своего образа.

Певица и блогер Люся Чеботина откровенно рассказала о неудачном опыте по изменению своей внешности, о чем пишет 7Дней.ru со ссылкой на социальные сети звезды. Знаменитость также поделилась своим мнением о ценности натуральной красоты.

Автор музыкального хита «Солнце Монако» сейчас на отдыхе в Дубае. Во время релакса Чеботина рассказала, что сильно пожалела, когда решилась поработать над зубами. Причем она утверждает, что на этом настояли сами врачи, однако в итоге результат звезде совершенно не понравился.

«Впоследствии я очень сильно пожалела, потому что у меня было много проблем. Поэтому, девочки, мне кажется, что лучше своей натуральной красоты ничего нет», — откровенно рассказала певица.

Речь идет об установке виниров, микропротезов для коррекции формы и цвета зубов, цена которых более двух миллионов рублей, однако она за них в итоге не заплатила. Со стоматологом была договоренность на рекламную публикацию, но результат работы настолько шокировал звезду, что она отказалась рекомендовать специалиста.

Чеботина также пожаловалось, что после установки виниров она столкнулась с проблемами со здоровьем. Стоит упомянуть, что ни над лицом, ни над телом 27-летней Чеботиной врачи никогда не работали.

Ранее 5-tv.ru писал, что 39-летняя актриса Екатерина Вилкова похожим образом относится к изменению своей внешности, однако хирург смог найти спрятанные ее секреты красоты.