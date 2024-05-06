Не теряйте голову: главные правила безопасности при онлайн-знакомствах

Отказ от общения по видеосвязи сигнализирует об угрозе. На что еще следует обратить внимание?

Несмотря на всю популярность виртуального общения, оно может нести в себе угрозы. Сайты достаточно легко подделывать, поэтому, чтобы не ошибиться с первых же секунд, стоит искать вторую половинку только на проверенных ресурсах. Но и это не является полным гарантом безопасности. Мошенники могут обитать даже на онлайн-площадках, которые всем давно известны.

Основные правила для безопасного знакомства в интернете рассказала изданию «Страсти» генеральный директор сервиса для знакомств Анна Гришачева.

Важно обращать внимание на профиль, с которого пишет человек. Чрезмерная неестественность должна вызывать настороженность. Лучше приберечь для более длительного и личного общения свою конфиденциальную информацию. Странной также можно считать просьбу перехода на сторонний ресурс. Современные приложения для знакомств ничем не отличаются по комфорту от других мессенджеров, но имеют более крепкую систему безопасности. Потому такие предложения обычно следуют от мошенников для кражи данных или взлома аккаунта.

В случае возникновения ситуаций, которые вызывают дискомфорт или настораживают, необходимо незамедлительно обратиться в службу поддержки. Пожаловаться можно не только на фото или видео, которые оскорбляют, но и на сообщения. Специалисты рассмотрят ситуацию и примут.

Даже, если все шло замечательно, и пора переходить на новый уровень, опасность еще не миновала. Поход на первое свидание, после замечательного общения в Сети, не должен расслаблять бдительность. Специалист рекомендует придерживаться шести правил.

Самое главное — слушать свою интуицию. Ощущение дискомфорта или тревожности не возникает на пустом месте.

Обязательно следует пообщаться предварительно по видеосвязи. Человек с плохими намерениями будет увиливать от такого формата.

Место для первого свидания должно быть хорошо знакомым и людным. Благодаря этому правилу, если что-то пойдет не так, можно будет попросить о помощи. Также это снизит вероятность нападения или попытки насилия, ведь при людях это не так просто совершить.

Мобильный телефон должен быть обязательно хорошо заряжен, а кто-то из близких уведомлен о месте и характере встречи. Тогда шанс решить проблему, при ее появлении, гораздо выше.

Маршрут от места свидания до дома и способ возвращения надо рассчитать заранее. Садиться в машину к малознакомому человеку — плохая идея. Так же, как и ехать на попутках из района, где не ходит общественный транспорт по ночам.

Несмотря на количество предостережений, не стоит отказывать себе в поиски любви доступным методом. Ко всему необходимо подходить рационально и здраво оценивать ситуацию.

Ранее 5-tv.ru делился астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 мая.