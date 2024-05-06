Сдали назад: почему США сняли санкции с перевозившего российскую нефть танкера

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 42 0

США были вынуждены снять антироссийские санкции с нефтяного танкера из-за денег

Сдали назад: почему США сняли санкции с перевозившего российскую нефть танкера

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

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Деньги оказались дороже принципов.

Минфин США снял санкции с турецкого танкера Yasa Golden Bosphorus и его оператора собственника Ice Pearl Navigation Corp, до этого обвиненных в транспортировке российской нефти, которая была продана по стоимости, превышающей потолок цен «Большой семерки». Об этом сообщает издание EADaily.

Санкции были наложены в ответ на полученную Штатами информацию о том, что на танкере перевозили дальневосточную нефть из порта Козьмино. Ее цена за баррель превышала 80 долларов, что значительно больше мнимого потолка цен, который США и Евросоюз так старательно пытаются навязать всему миру уже несколько лет.

Причину снятия санкций Минфин США не объяснил, однако, скорее всего, дело в том, что на протяжении более чем шести месяцев, судно, на этот раз груженое американской нефтью марки ExxonMobil, простояло у побережья Мексиканского залива. Судя по всему, не желая терпеть убытки, ExxonMobil смогли добиться снятия ограничений с танкера, чтобы тот мог продолжить перевозку сырья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что латвийская железнодорожная компания попросила снять запрет на покупку запчастей из России.

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