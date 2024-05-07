В двух браках одновременно: почему Айзе не везет в отношениях

Почему у звезды проблемы с мужчинами?

У бывшей жены рэпера Гуфа (Алексея Долматова) — блогера Айзы -Лилуны Ай не все благополучно на личном фронте. После развода со своим последним супругом серфером Дмитрием Анохиным, Айза так и не смогла создать новую крепкую семью. Об этом сообщила KP.RU психолог в социальной сфере Ирина Назарова.

Будучи не в отношениях Айза умудряется быть одновременно в двух браках. С Гуфом она осталась в мусульманском браке, так как она является чеченкой по национальности, а для ее отца было важно, чтобы будущий муж дочери принял ислам. А вот с Анохиным она состоит в американском браке. В США пара поженилась, но в России их брак оказался не действительным. После они узаконили отношения и в РФ, но если здесь они считаются разведенными, то в Америке все еще остаются супругами. Пока с этим никто из них разбираться не хочет.

Роман Айзы с рэпером Олегом Майами не стал успешным. Пара с громким скандалом разошлась.

По словам психолога, у Айзы много внутренних проблем. Блогер является публичной личностью и получать ухаживания она привыкла только таким образом. С одной стороны, звезде нужны отношения, в которых есть страсть и другие бурные эмоции. С другой стороны, подчеркнула Назарова, в высказываниях Айзы она видит человека, уставшего от ярких чувств.

«Мне нужен мужчина, у которого много дел, дети от прошлых отношений. Мне нужны гостевые отношения», — однажды высказалась Айза.

«Ей кажется, что „много дел и детей“ у избранника защитят ее от чрезмерной близости (которая, например, присутствует в отношениях с зависимым партнером). Возможно, на какой-то момент такой формат отношений будет казаться приемлемым, но скорее всего спустя время ей станет недоставать эмоций, что приведет или к скандалам, или к смене партнера», — прокомментировала психолог.

Свое одиночество Айза объясняла тем, что из-за сложившейся ситуации у нее пропало либидо — проще говоря, сексуальное влечение. Назарова отметила, что внешние стрессовые ситуация действительно могут повлиять на человека, и каждому нужно разное количество времени, чтобы оправиться и начать чувствовать себя нормально.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Айза не собирается уходить из жизни Гуфа.