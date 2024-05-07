Костомаров поделился ощущениями от выступления на льду: «Совсем не просто»

Фигурист при этом сумел поразить зрителей своими вокальными навыками.

Знаменитый фигурист Роман Костомаров накануне выступил в шоу-программе Ильи Авербуха в Санкт-Петербурге, где рассказал, что ему до сих пор с трудом даются нагрузки. Об этом сообщает KP.RU.

«У меня как всегда присутствует волнение, но я так соскучился по выступлениям. Я все равно выступаю сейчас гораздо реже. Для меня это совсем не просто. Каждый день я кататься не могу, но я стараюсь постепенно набирать форму и чувствовать себя на льду уверенно. Для меня это все равно в удовольствие. Я привык выходить на публику, выходить на лед», — признался Костомаров.

Несмотря на то, что его возможности не позволяют ему многого, он тренируется и работает над собой.

Кроме того, во время шоу фигурист поразил зрителей своими вокальными навыками. Он исполнил песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет». По словам Романа, выступать в качестве певца для него было волнительнее, чем в родной ледяной стезе. Но даже несмотря на это, людей тронуло до слез, с какой чувственностью Роман исполнил песню.

История Костомарова для многих стала примером того, что нет ничего невозможного. Казалось, после ужасного случая в 2023 году, когда фигуристу провели ампутацию после пневмонии, его карьера завершится, но Роман всех поразил своим стремлением и волей, когда вновь вышел на лед.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российский фигурист Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина посетили игру на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.