«Мама дорогая!» — Асмус нарушила молчание после помолвки Харламова

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 37 0

Асмус нарушила молчание после помолвки Харламова

«Мама дорогая!» — Асмус нарушила молчание после помолвки Харламова

Фото: Елизавета Клементьева / ТАСС

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Бывшая жена юмориста предпочла переключиться на другие эмоции.

Пока Гарик Харламов предвкушает третий поход в ЗАГС, только теперь уже со своей возлюбленной Катериной Ковальчук, Кристина Асмус решила полностью абстрагироваться и уехать на Алтай. Яркие эмоции актриса предпочитает получать от путешествий, а не от личной жизни бывшего мужа.

«Это Алтай! Мама дорогая! Одна из мечт сбылась!» — написала в блоге артистка и выложила вдохновляющие фото к посту.

Днем ранее юморист Гарик Харламов выложил видео из машины, в котором многозначительно под романтическую джазовую композицию перевел камеру на свою возлюбленную, а затем на ее руку с шикарным помолвочным кольцом. Оба молчали. Все в духе Харламова.

А в сети в это время уже поползли слухи о беременности Ковальчук. Ведь Гарик много раз говорил, что не хочет снова связывать себя узами брака. Ему уже хватило проблем с дележкой имущества.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Харламов показал возлюбленную Ковальчук с помолвочным кольцом.

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