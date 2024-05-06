«Тили-тили-тесто»: Харламов показал возлюбленную Ковальчук с обручальным кольцом

Что же это — способ хайпа для продвижения общего сериала или вновь вспыхнувшие чувства?

Юморист Гарик Харламов в своем личном блоге в показал Екатерину Ковальчук с обручальным кольцом на пальце.

Пара находилась в машине. Комик многозначительно перевел кадр под романтическую джазовую композицию на свою возлюбленную, а затем на ее руку с шикарным обручальным кольцом. Оба молчали. Для понимания поклонников он подписал видео фразой: «Тили-тили-тесто». Продолжение всем известно.

Пара все чаще появляется вместе, хотя совсем недавно они разошлись, и Ковальчук улетела заграницу. Излишняя идеальность в их отношениях выглядит очень наигранной. Именно потому у поклонников возникли сомнения на счет их искренности. Остается только догадываться, действительно ли они сошлись и планируют свадьбу или просто разыгрывают всех, чтобы привлечь к себе внимание перед выходом второго сезона сериала «Гусар», в съемках которого вместе принимали участие.

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