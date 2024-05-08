Поезд столкнулся с грузовиком на ж/д переезде в Хабаровском крае

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 21 0

Автомобиль и локомотив повреждены.

Поезд столкнулся с грузовиком на ж/д переезде в Хабаровском крае

Фото: Telegram / Госавтоинспекция г. Комсомольска-на-Амуре / gibdd_komsomolsk

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде недалеко от станции Новый Мир в Хабаровском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, водитель остановился на ж/д переезде из-за поломки автомобиля. В итоге он пострадал в результате столкновения. Также поврежден сам грузовик, поезд и рельсы.

На месте инцидента уже работает транспортная прокуратура. Она оценит действия бригады локомотива и состояние переезда. При обнаружении проблем будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России по региону устанавливает обстоятельства случившегося, а также причиненный ущерб.

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
91.12
-0.19 98.31
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:38
В Германии закрыли дело главы ВВС, планировавшего атаку на Крымский мост
3:24
«Потеряете интерес»: Брутян опубликовала загадочный пост о любви
3:10
Поезд столкнулся с грузовиком на ж/д переезде в Хабаровском крае
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
2:46
Канадские активисты передали поздравления ветеранам ВОВ от Путина
2:32
Путин поручил повысить зарплаты академикам РАН

Сейчас читают

Врач назвала пять главных симптомов рака легких
Российские десантники зачищают окрестности Часова Яра от боевиков ВСУ — видео
Костомаров поделился ощущениями от выступления на льду: «Совсем не просто»
Инаугурация президента России Владимира Путина: прямая трансляция

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео