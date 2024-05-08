В Германии закрыли дело главы ВВС, планировавшего атаку на Крымский мост

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 13 0

BI: прокуратура Берлина закрыла расследование против главы ВВС в связи с утечкой

В Германии закрыли дело главы ВВС, планировавшего атаку на Крымский мост

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Как в прокуратуре прокомментировали прекращение расследования?

Прокуратура в ФРГ прекратила расследование дела в отношении командующего ВВС Германии генерал-лейтенанта Инго Герхарца, который обсуждал возможную атаку на Крымский мост крылатыми ракетами Taurus. Об этом сообщил представитель ведомства порталу Business Insider.

Дело закрыли из-за отсутствия подозрений, которые дают право на начало расследования. Источник пояснил, что не было улик, подтверждающих умышленные действия со стороны Герхарца.

Разговор немецких офицеров был обнародован 1 марта 2024 года. В беседе они обсуждали необходимость отправки на Украину дальнобойных ракет Taurus, в поставке которых категорически отказывал канцлер Олаф Шольц, а также планирование атаки на Крымский мост.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Герой России, генерал-майор Сергей Липовой разнес Минобороны Германии в пух и прах за пароль 1234.

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