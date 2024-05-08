«Сил нет никаких»: Губин объявил о завершении своей музыкальной карьеры

При этом звезда все же планирует показаться на публике, даже несмотря на свою болезнь.

Заслуженный артист России Андрей Губин признался, что последствия болезни больше не позволяют ему петь, о чем он рассказал в беседе с KP.RU. Более того, музыкант объявил и о завершении карьеры, но только как артиста — он раскрыл детали своего будущего появления.

Автор хитов «Мальчик-бродяга» и «Девушки как звезды» заявил, что вновь покажется на глаза фанатов, но уже в другом образе, однако петь больше не планирует. Губин рассказал, что в начале 2000-х у него нашли серьезную болезнь прозопалгию, она вызывает ужасные боли в лице, артист долгие годы лечился у разных врачей, но тщетно. Не так давно 50-летний музыкант получил внезапное предложение от Юрия Крутого и Губин — согласился.

«У Юрия Антонова, оказывается, такая же история, как у меня, была. Артисты просто пели его песни, а он сидел в зале, наблюдал. Вот так и со мной сделают», — объясняет свою будущую роль звезда.

Артист пообещал коллеге, что появится на музыкальном конкурсе «Новая волна», но выходить на сцену он категорически отказался. Музыкант хотел бы выдать право на исполнение собственных песен группе «Моя Мишель» или певице Клаве Коке, но он сомневается в профессиональных навыках последней. Сам же он утверждает, что сил на выступления совершенно не осталось.

Ранее 5-tv.ru писал, что Андрея Губина на улице мало кто узнает — поп-звезда уже 15 лет не выходит на публику из-за своей болезни. При этом продюсер Рудченко уверен, что звезда даже сейчас может собирать полные залы слушателей, но ранее музыкант признавался, что из-за недуга ему тяжело даже разговаривать.