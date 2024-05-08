На Украине олигарха Коломойского* обвинили в организации покушения на убийство

Бизнесмен с осени 2023-го находится под стражей по делу о мошенничестве и легализации имущества. Теперь выяснилось о найме банды для убийства из личной мести.

Офис генерального прокурора Украины предъявил олигарху Игорю Коломойскому* новое обвинение — организация заказного убийства. Бизнесмен сейчас находится под стражей по делу о мошенничестве и легализации имущества. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора Незалежной.

Следует отметить, что в сообщении имя подозреваемого не называется, но судя по фото, прилагающемуся к публикации, речь идет о Коломойском.

По данным следствия, олигарх «заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решения». Мотивом названа личная месть. Так, предполагается, что Коломойский привлек членов банды, специализировавшейся на совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Эти люди напали на директора неназванной юридической компании, нанесли ему ножевые ранения в жизненно важные органы. При этом преступление до конца доведено не было.

Как пишет украинское издание в «Страна.ua» в Telegram-канале, Коломойский организовал покушение на адвоката Сергея Карпенко, отказавшегося выполнять указания в корпоративном споре вокруг предприятия «ДнепрСпецСталь».

В начале осени 2023 года Игорю Коломойскому было предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Он был задержан и взят под стражу.

По версии следствия, он присвоил почти 250 миллионов долларов. Вместе с экс-конечным бенефициарным владельцем «ПриватБанка» по делу проходят еще пять человек, которые состояли в организованной группе и завладели средствами банка на сумму более 9,2 миллиарда гривен.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Крыму продали бывший пансионат олигарха Коломойского за 881 миллион рублей. Лот состоит из 52 сооружений и земельного участка общей площадью в 59 тысяч квадратных метров.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму