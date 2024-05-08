Защита экс-замминистра Иванова просит суд смягчить меру пресечения

Бывший чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Он арестован на два месяца, до 23 июня.

Защита бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова, который обвиняется в получении особо крупной взятки, просит суд отпустить его под домашний арест или избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Об этом заявил его адвокат Денис Балуев в беседе с 5-tv.ru.

«Мы попросили только что избрать для нашего подзащитного меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Например, домашний арест или запрет определенных действий», — сказал он.

Балуев уточнил, что смягчение меры позволит активнее участвовать в следственных действиях с его подзащитным Ивановым. Сам же экс-замминистра обороны принимает участие в рассмотрении жалобы на своей арест по видеосвязи.

Экс-замминистра обороны России Тимур Иванов был задержан 23 апреля. Уже на следующий день суд в Москве принял решение об его аресте сроком на два месяца, до 23 июня. При этом мера пресечения была избрана и Сергею Бородину, который, по версии следствия, также находился в преступном сговоре. Его защита обжаловала решение суда.

От должности заместителя министра обороны Иванов был отстранен 24 апреля по решению главы Минобороны России Сергея Шойгу. Профиль обвиняемого уже убрали с сайта оборонного ведомства.

Причем для защиты Тимур Иванов нанял сразу трех адвокатов, известных по другим громким делам. Ими стали: Денис Балуев, Виктор Швец и Мурад Мусаев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал Антона Филатова, бывшего подчиненного Тимура Иванова, по делу о растрате в особо крупном размере.