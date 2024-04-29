Профиль отстраненного замминистра обороны Иванова убрали с сайта Минобороны РФ

На официальном сайте Министерства обороны России больше не отображается профиль отстраненного от должности заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.

Ранее его карточку можно было увидеть во вкладке «заместители министра». Об отстранении Иванова от исполнения обязанностей заместителя главы ведомства из-за обвинений в получении взятки стало известно 24 апреля.

Экс-замминистра обороны России был задержан 23 апреля. Уже на следующий день суд в Москве принял решение об его аресте сроком на два месяца. При этом мера пресечения была избрана и Сергею Бородину, который, по версии следствия, также находился в преступном сговоре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тимур Иванов, обвиняемый в участии в коррупционном преступлении, нанял для защиты сразу трех адвокатов, известных по другим громким делам. Ими стали: Денис Балуев, Виктор Швец и Мурад Мусаев.