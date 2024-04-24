Шойгу отстранил Иванова от должности замглавы Минобороны

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 24 0

Чиновник в настоящее время находится в СИЗО «Лефортово».

Шойгу отстранил Иванова от должности замглавы Минобороны

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Находящийся в СИЗО «Лефортово» Тимур Иванов больше не занимает пост замглавы Минобороны — с должности он снят по решению министра Сергея Шойгу. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

О задержании Иванова стало известно вечером 23 апреля. В СК отметили, что он подозревается в совершении преступления по статье УК «Получение взятки».

По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами и оказывал услуги имущественного характера при проведении подрядных работ для нужд Минобороны. Один из фигурантов дела также был арестован — речь идет о Сергее Бородине.

Самого Иванова уже арестовали на два месяца. Он находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово» в Москве, на условия содержания жалоб не имеет.

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