В Грузии сообщили о готовящихся беспорядках с участием украинцев
На митингах в Грузии готовятся беспорядки с участием людей с Украины
Фото, видео: ТАСС / DAVID MDZINARISHVILI; 5-tv.ru
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В службе безопасности страны заявили, что действия провокаторов направлены на развал государственных структур.
Организаторы грузинских протестов намерены свергнуть действующую власть. В службе безопасности страны заявили, что действия провокаторов направлены на развал государственных структур.
Проанализировав опыт прошлых лет, в ведомстве пришли к выводу, что радикалы используют методички «цветных революций». В частности, они намерены провоцировать сотрудников правоохранительных органов.
По информации службы госбезопасности, протестующие во время грядущих демонстраций будут блокировать правительственные здания и основные транспортные узлы.
Причем действия организаторов спонсируются из-за рубежа и обучают провокаторов иностранные инструкторы. Более того, к радикалам в готовящихся беспорядках могут присоединиться и боевики с Украины.
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