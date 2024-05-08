В Грузии сообщили о готовящихся беспорядках с участием украинцев

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На митингах в Грузии готовятся беспорядки с участием людей с Украины

Фото, видео: ТАСС / DAVID MDZINARISHVILI; 5-tv.ru

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В службе безопасности страны заявили, что действия провокаторов направлены на развал государственных структур.

Организаторы грузинских протестов намерены свергнуть действующую власть. В службе безопасности страны заявили, что действия провокаторов направлены на развал государственных структур.

Проанализировав опыт прошлых лет, в ведомстве пришли к выводу, что радикалы используют методички «цветных революций». В частности, они намерены провоцировать сотрудников правоохранительных органов.

По информации службы госбезопасности, протестующие во время грядущих демонстраций будут блокировать правительственные здания и основные транспортные узлы.

Причем действия организаторов спонсируются из-за рубежа и обучают провокаторов иностранные инструкторы. Более того, к радикалам в готовящихся беспорядках могут присоединиться и боевики с Украины.

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