В Грузии сообщили о готовящихся беспорядках с участием украинцев

В службе безопасности страны заявили, что действия провокаторов направлены на развал государственных структур.

Организаторы грузинских протестов намерены свергнуть действующую власть. В службе безопасности страны заявили, что действия провокаторов направлены на развал государственных структур.

Проанализировав опыт прошлых лет, в ведомстве пришли к выводу, что радикалы используют методички «цветных революций». В частности, они намерены провоцировать сотрудников правоохранительных органов.

По информации службы госбезопасности, протестующие во время грядущих демонстраций будут блокировать правительственные здания и основные транспортные узлы.

Причем действия организаторов спонсируются из-за рубежа и обучают провокаторов иностранные инструкторы. Более того, к радикалам в готовящихся беспорядках могут присоединиться и боевики с Украины.