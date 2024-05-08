Более 170 тысяч жителей Финляндии остались без работы у границы с Россией

На фоне кризиса страну начинает покидать коренное население.

Из-за того, что пограничные территории Финляндии и РФ пустуют, без работы остались около 170 тысяч человек. Об этом специально для URA.RU рассказал президент российской Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

По его словам, граница между Финляндией и РФ периодически закрывалась из-за «неконтролируемого» потока беженцев, которые приезжали из третьих стран.

«Районы Финляндии, особенно пограничные с Россией, в буквальном смысле становятся пустыми. Теряется работа. Дело в том, что в приграничной полосе Финляндии, на территории примыкающей к Ленинградской области, примерно 150-170 тысяч рабочих мест было связано с туристами из России и с собственниками имущества из РФ», — объяснил эксперт.

Николай Межевич уточнил, что без средств к существованию остались также и члены семей тех, кто остался без работы. Кроме того, по его словам, страну из-за кризиса начинает покидать коренное население, что в некоей перспективе грозит сменой государственности. На территории будут жить представителей других народов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Финляндия превращается в зону отчуждения без россиян. Пытаясь разрушить экономику России, Финляндия сделала хуже себе, считает эксперт.