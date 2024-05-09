Давит на больное. Маркл уличили в циничных манипуляциях принцем Гарри

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 31 0

IТW: Маркл манипулирует принцем Гарри с помощью напоминаний о маме

Давит на больное. Маркл уличили в циничных манипуляциях принцем Гарри

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Что происходит в семейной жизни пары?

Слухи о том, что принц Гарри стал жертвой манипуляций своей супруги Меган Маркл, ходят давно. Однако мало кто мог понять, как ей удалось оказывать такое влияние на мужа.

Издание In Touch пишет, что журналистка Кинси Шофилд рассказала тайну отдалившейся от королевской семьи пары. По ее словам, на одном из мероприятий Маркл «надавила» на очень чувствительный эпизод из биографии супруга.

«Ты знаешь, дорогой, сегодня утром, пока я занималась йогой, я снова разговаривала с твоей мамой… Она сказала, мы правильно сделали, что приехали сюда. Она очень довольна!» — якобы сказала Маркл.

Такие подробности стали известны от принцессы Беатрис, с которой дружит Шофилд. Журналистка утверждает, что Меган, являясь умной женщиной, быстро осознала, насколько Гарри уважает свою мать.

Как актриса, не лишенная таланта, она начала подражать принцессе Диане — возможно, в надежде, что восхищение мужа перед покойной родительницей распространится и на нее.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл повела себя крайне нелепо во время общественного мероприятия.

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