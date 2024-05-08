Токаев выступил за единый безбарьерный внутренний рынок в ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением о создании единого безбарьерного внутреннего рынка для стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Политик считает, что это станет выходом из непростых нынешних условий и укрепит союз, который станет более эффективным после принятия этой меры. Для этого он предложил задействовать все резервы.

«Прежде всего, речь идет о полноценной реализации фундаментального принципа экономического союза — свободы движения товаров. Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий безбарьерный внутренний рынок», — сказал Токаев на саммите ЕАЭС в Москве.

Президент Казахстана также назвал приоритетом Евразийской экономической комиссии устранение скрытых ограничений и ручного управления.

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