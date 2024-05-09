В Белгороде открыли мемориал жертвам нацистов

Торжественное открытие мемориала в память о жертвах нацистов на Камышитовом заводе в 1942 году состоялось в Белгороде. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

«Сегодня их память увековечивают и устанавливают скульптуру, на которой четыре человека, четыре собирательных образа», — сообщил журналист.

На памятнике изображено четыре человека — все это собирательный образ. Первый — пленный русский солдат, выражающий силу и стойкость военных, которые сражались с немецкими захватчиками.

Второй — это партизан, олицетворяющий устойчивость русского народа. Последние двое — это женщина с ребенком, они символизируют мир и надежду на светлое будущее.

С момента трагедии прошло более 80 лет, но жители Белгорода до сих пор помнят эту страшную историю. В 1942 году нацисты сожгли тут почти две тысячи мирных жителей.

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