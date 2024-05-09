В Белгороде открыли мемориал жертвам нацистов

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 10 0

С момента трагедии прошло более 80 лет, но жители до сих пор помнят эту страшную историю.

В Белгороде открыли мемориал жертвам нацистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Торжественное открытие мемориала в память о жертвах нацистов на Камышитовом заводе в 1942 году состоялось в Белгороде. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

«Сегодня их память увековечивают и устанавливают скульптуру, на которой четыре человека, четыре собирательных образа», — сообщил журналист.

На памятнике изображено четыре человека — все это собирательный образ. Первый — пленный русский солдат, выражающий силу и стойкость военных, которые сражались с немецкими захватчиками.

Второй — это партизан, олицетворяющий устойчивость русского народа. Последние двое — это женщина с ребенком, они символизируют мир и надежду на светлое будущее.

С момента трагедии прошло более 80 лет, но жители Белгорода до сих пор помнят эту страшную историю. В 1942 году нацисты сожгли тут почти две тысячи мирных жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что генпрокурор России возложил цветы к памятнику воинам-красноармейцам в Истре.

Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
91.82
0.70 98.95
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:29
В Белгороде открыли мемориал жертвам нацистов
2:11
На Западе указали на роковой просчет НАТО в отношении России
1:59
МИД рекомендовал россиянам учитывать риски при планировании поездок в Мексику
1:52
В Мариинском театре начались гастроли балетной труппы Большого
1:33
«Сомневаюсь, что это он»: Барецкий сделал скандальное заявление о могиле Шатунова
1:14
Путин встретился с Мирзиёевым в Москве

Сейчас читают

Певец SHAMAN представил свою версию песни «Черный ворон» ко Дню Победы
Психика посылает сигналы SOS: как вернуть мотивацию
Инаугурация президента России Владимира Путина: прямая трансляция
Дым и пламя: как георгиевская ленточка стала символом Победы

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео