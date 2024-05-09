РФ и Белоруссия начали подготовку к учениям с нестратегическим ядерным оружием

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 8 0

Соответствующие указания Министерствам обороны и генеральным штабам уже даны.

РФ и Белоруссия начали подготовку к учениям с нестратегическим ядерным оружием

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Министерства обороны и генштабы России и Белоруссии начали совместную подготовку к учениям по приведению в готовность нестратегического оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

«Поскольку на территории Белоруссии размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Белоруссии об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. <…> Соответствующие указания министерствам обороны и генеральным штабам наших армий дано. Они начали совместную подготовку», — публикует ответ главы государства сайт Кремля.

Путин отметил, что учения проходят регулярно. Сейчас они проходят в три этапа. На втором этапе к учениям присоединятся белорусские коллеги.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия упреждающе планирует места развертывания систем РСМД.

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