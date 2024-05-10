Почему кому-то дано есть и не толстеть? Ученые нашли ответ

Международная команда ученых из Австрии, Канады и Эстонии решила выяснить, почему некоторые люди могут довольно плотно питаться и при этом не набирать лишних килограммов. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Эксперты сравнили гены худых людей с генами обладателей среднего веса. В исследовании участвовали более 47 тысяч жителей Эстонии.

Выяснилось, что низкий уровень гена под названием киназа анапластической лимфомы (ALK) делает организм человека более устойчивым к набору веса. Специалисты решили провести соответствующий эксперимент на мышах.

Грызунам «деактивировали» ген ALK, и они действительно стали стройнее. При этом уровень физической активности и диета подопытных были прежними.

Теорию также проверили на эксперименте с плодовыми мухами. Результат был идентичным первому.

«Мыши с дефицитом ALK демонстрируют повышенный расход энергии. Это означает, что они сжигают больше калорий, чем нормальные мыши, и объясняет, почему они остаются худыми, даже если они потребляют такое же количество пищи», — говорит автор исследования Майкл Ортофер.

До этого ALK изучался как ген, который при онкологии может мутировать. Однако его физиологическое значение до сих пор оставалось загадкой.