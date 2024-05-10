Предложение объявить импичмент Байдену внесли в Конгресс

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 18 0

В чем обвиняют главу государства?

Предложение объявить импичмент Байдену внесли в Конгресс

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

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Член Палаты представителей, республиканец Кори Миллс внес предложение об импичменте президенту США Джо Байдену за паузу в поставках вооружений Израилю. Об этом сообщает Fox News.

«Президент Байден злоупотребил своими полномочиями, добиваясь „услуги за услугу“ с Израилем, одновременно используя жизненно важную военную помощь для изменения политики. Это не только подорвало доверие к США, но также подорвало интересы нашего давнего союзника, Израиля», — сказал политик.

Миллс обвиняет Байдена в «злоупотреблении властью» и в том, что тот пытался заставить еврейское государство изменить оборонную политику, используя летальную помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден пообещал остановить поставки снарядов Израилю в случае вторжения в Рафах. Однако средства ПВО и другие вооружения оборонительного характера ЦАХАЛ получать будет даже при таком сценарии. 

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