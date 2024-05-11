Строят альтернативный мир: почему союз России и Китая пугает Запад
Экономист Норфилд: Россия и Китай строят альтернативный мир, ослабляющий Запад
Фото: Коротаев Артем / ТАСС
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Москва и Пекин поддерживают продвижение многополярности в мире, однако далеко не всех устраивает эта система.
Россия и Китай совместными усилиями создают справедливую мировую систему, которая в будущем ослабит Запад. Таким мнением поделился бывший директор банка ABN Amro по стратегиям внешней торговли, кандидат экономических наук Тони Норфилд в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.
Эксперт отметил, что два государства сегодня создают «альтернативный мир» и строят систему, в которой страны смогут свободно сотрудничать и относиться друг к другу с уважением.
«А это, по сути, означает ослабление мощи Запада», — подчеркнул экономист.
Норфилд также выделил, что Россия и Китай не воспринимают Запад в качестве врага — они лишь обеспокоены выстраиванием справедливого многополярного мира.
При этом западные лидеры точно бы хотели нарушить связь между РФ и КНР, добавил эксперт. Однако все их действия приводят к обратному результату: государства сближаются еще сильнее.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Си Цзиньпина оскорбили требования Запада по России.
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