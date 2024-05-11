Что делать с зачерствевшими куличами: рабочие лайфхаки и рецепты от кондитеров

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 12 0

Не стоит выбрасывать оставшиеся пасхальные угощения, ведь из них можно приготовить столько сладостей!

Что делать с зачерствевшими куличами: рабочие лайфхаки и рецепты от кондитеров

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей А

После празднования Пасхи у людей еще остаются куличи, которые со временем черствеют. Выбрасывать пасхальный хлеб не нужно — портал Rsute.ru поделился кулинарными лайфхаками, как превратить старые паски в новые.

Самый простой и быстрый способ — это разогреть кулич и стакан воды в микроволновой печи. Таким образом сухой хлеб смягчится.

Для более насыщенного вкуса кондитеры советуют отрезать верхушку кулича и залить смесью коньяка и сахара. После этого паску следует поместить разогретую духовку на десять минут. Это придаст изделию сладость и мягкость.

Черствый хлеб можно использовать и для приготовления оригинальных десертов. Например, аналог «Картошки». Кулич необходимо размочить в молоке, из полученной смеси сформировать шарики и обвалять в какао, кокосовой стружке или в сладкой присыпке от пасхальных украшений. Готово!

Еще одним сладким блюдом из зачерствевших куличей является пудинг. Для приготовления этого десерта понадобится взбить четыре крупных яйца, добавить по 500 миллилитров молока и сливок, 150 граммов сахара и еще пакет ванильного сахара. В смесь нужно добавить нарезанные кусочки паски и выложить массу в форму. Посыпьте ее сверху пудрой и отправьте запекаться в духовку. Приятного аппетита!

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